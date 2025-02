Addio a Livio Franz, il “custode” delle Leica: era esperto e collezionista di macchine fotografiche

Livio Franz è morto a 90 anni.

Si è spento mercoledì all’ospedale di Latisana, dove era ricoverato da domenica a seguito dell’aggravarsi di una malattia contro cui lottava da tempo, Livio Franz. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 6 gennaio. Originario di Morsano di Strada, Franz è stato un noto esperto di macchine fotografiche, in particolare delle prestigiose Leica, di cui possedeva una collezione invidiabile, con esemplari risalenti a oltre cento anni fa. La sua fama, tanto in Italia quanto all’estero, era legata alla sua profonda conoscenza del settore, che lo aveva reso un punto di riferimento per collezionisti e appassionati.

Il padre di Livio Franz aprì una gelateria a Gonars dove Livio stesso, per un periodo, lavorò con i carretti del gelato nei paesi circostanti. Nel 1971 si trasferì con la moglie a Corgnolo di Porpetto, dove gestì un bar fino al 1991, periodo in cui iniziò a coltivare la sua passione per la fotografia. Divenne ben presto un esperto, con una predilezione per il marchio Leica, celebre nel mondo per la sua qualità. La sua competenza lo fece conoscere anche all’estero: da diversi Paesi gli arrivavano richieste di consulenze e valutazioni.

Livio Franz non è stato solo un appassionato di fotografia: grande amante del ciclismo, seguì e supportò i giovani ciclisti della FCI Members di Morsano di Strada e, successivamente, della Società dilettantistica Fun Bike di Tavagnacco. I suoi funerali verranno celebrati sabato 15 gennaio alle 11 presso la chiesa parrocchiale di Gonars.