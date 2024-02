La proposta di Mauro Capozzella, coordinatore provinciale del Movimento 5Stelle per il pordenonese: “I 30 all’ora nei comuni del Friuli”.

“Fedriga inviti i sindaci del Friuli ad adottare il limite dei 30 all’ora“: la proposta arriva da Mauro Capozzella coordinatore del Movimento 5 Stelle per il pordenonese. “Fedriga – sostiene Capozzella – smetta di essere il megafono di Salvini in tema di sicurezza stradale e inviti i sindaci dei comuni del Friuli Venezia Giulia ad adottare nella loro città il provvedimento di limitare la velocità a 30 chilometri all’ora nei centri cittadini“.

Si tratterebbe, secondo Capozzella, non solo di “una componente oramai provata di limitazione di inquinamento dell’aria ma anche, e soprattutto, di limitazione di incidenti stradali mortali che vedono coinvolti pedoni e ciclisti”.

“Sia Legambiente che Isde – aggiunge – sottolineano come questa soluzione porterebbe vantaggi per la salute dei cittadini, limitando poi le cause di morte per investimenti di pedoni e ciclisti. Sono già molte le città della regione che hanno giustamente adottato il limite dei 30 chilometri l’ora in città e questo avviene anche in tutta Italia e nel mondo“.

I dati di Legambiente.

La proposta di Capozzella prende spunto anche dalle analisi del report di Legambiente sull’inquinamento atmosferico in Friuli Venezia Giulia: “Tracciano, infatti, una situazione critica con dati distanti dai limiti normativi che verranno approvati a breve dall’Unione europea, previsti per il 2030 e soprattutto dai valori suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Secondo poi l’Isde, gli studi scientifici fatti ormai in tutto il mondo hanno visto che cala del 20-30% l’inquinamento nei centri urbani, con meno polveri sottili nell’aria, meno problemi respiratori per i bambini, e cardio-vascolari per gli adulti”.