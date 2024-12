Festività natalizie, potenziati i controlli delle forze dell’ordine in occasione degli eventi

In occasione delle festività natalizie, decisi maggiori controlli.

Più controlli in occasione degli eventi previsti per le festività natalizie: a deciderlo è stato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito ieri, presieduto dal Prefetto di Udine, e a cui hanno partecipato, oltre al Questore e ai Vice Comandanti Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, un rappresentante della Curia arcivescovile e per il Comune di Udine l’Assessore alla Sicurezza partecipata accompagnata dai relativi funzionari comunali e il Comandante della Polizia Locale.

Nel corso dell’incontro sono state definite le misure di sicurezza in vista delle manifestazioni di fine 2024 nella città di Udine, anche alla luce delle indicazioni pervenute dal Ministro dell’Interno dopo i recenti fatti di cronaca di rilievo internazionale.

Innanzitutto, si è concordato di potenziare il dispositivo di vigilanza disposto sul territorio in occasione di tutti gli eventi organizzati durante tutto il periodo delle festività natalizie. In particolare, in Piazza Primo Maggio, dove è presente la pista di pattinaggio ed altri luoghi di intrattenimento è assicurata la presenza fissa della Polizia Locale, integrata da personale della sicurezza sussidiaria.

Tale dispositivo, nei giorni in cui si prevede il maggiore afflusso, sarà integrato da pattuglie appiedate della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri con il concorso del Guardia di Finanza, che saranno in generale impegnate, con il supporto dei militari dell’esercito, nel controllo del centro cittadino e quartieri più sensibili, quali Borgo Stazione.

E’ stata inoltre posta particolare attenzione alla manifestazione di Capodanno organizzata dal Comune di Udine sempre nella predetta piazza la sera del 31 dicembre. In tale occasione saranno disposte le tradizionali misure di safety e security adeguate alla prevista presenza di numerose persone con la previsione della cinturazione dei punti di accesso all’area con la predisposizione di ostacoli per prevenire possibili azioni violente.

Nell’occasione, il Comune potenzierà, con l’organizzazione di specifici presidi nei punti di accesso all’area di Piazza Primo Maggio, il controllo sul rispetto delle norme del regolamento di polizia urbana che prevedono il divieto di consumo di sostanze alcoliche in luogo pubblico e dell’ordinanza di divieto di portare contenitori di vetro nell’area delle manifestazioni di fine anno, che verrà adottata per l’occasione.

Il prefetto ha disposto, altresì, il potenziamento delle misure di controllo in occasione di tutte le manifestazioni, anche di carattere religioso, organizzate in occasione dell’apertura del Giubileo. La Prefettura, inoltre, sensibilizzerà i sindaci ad adottare opportune analoghe misure di sicurezza nel caso vengano organizzati festeggiamenti di fine anno.