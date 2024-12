MasterChef torna in Friuli, in onda la puntata girata a Marano Lagunare

La puntata di MasterChef girata a Marano.

Giovedì 26 dicembre alle ore 21.15 i riflettori di Sky si accenderanno su un’altra perla del territorio regionale, Marano Lagunare e la Riserva Naturale Foci dello Stella: è questo, infatti, l’appuntamento per la puntata di MasterChef Italia, il cooking show Sky Orignal prodotto da Endemol Shine Italy, che torna a visitare il Friuli Venezia Giulia.

Il villaggio dei casoni alle foci del Fiume Stella, il centro storico di Marano Lagunare e anche la località balneare di Lignano Sabbiadoro faranno da palcoscenico a uno dei cooking show più popolari in Italia: i concorrenti aspiranti chef si sfideranno proprio dalla costa del Friuli Venezia Giulia durante la prima esterna della nuova stagione, partita il 12 dicembre scorso.

La puntata è stata realizzata con il supporto di PromoTurismoFVG e la collaborazione dei Comuni di Marano Lagunare e di Lignano Sabbiadoro, oltre che della Guardia Costiera del Friuli Venezia Giulia. La nuova edizione di MasterChef Italia è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.