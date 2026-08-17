La pioggia tanto attesa è finalmente arrivata anche sul Monte Amariana. Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 agosto, a partire dalle 16.50 circa, un temporale ha interessato Tolmezzo, Amaro e l’area dell’Amariana, uno dei fronti più delicati dell’emergenza incendi che da giorni sta impegnando uomini e mezzi in Carnia.

Tra le 16 e le 17 ad Amaro sono caduti circa 10 millimetri di pioggia. Le precipitazioni sono risultate moderate e rappresentano un primo aiuto per le operazioni di spegnimento, anche se è ancora presto per stabilire quale sia stato il loro reale effetto sui roghi.

La pioggia raggiunge il Monte Amariana

L’acqua è caduta anche direttamente sulle zone interessate dalle fiamme del Monte Amariana, dove per tutta la giornata sono proseguite le operazioni di contenimento dell’incendio. Una precipitazione di questa intensità non è però sufficiente, da sola, a decretare la fine dell’emergenza. Nei boschi e nei terreni particolarmente secchi, infatti, focolai e braci possono continuare a rimanere attivi anche sotto la vegetazione, con il rischio di nuove ripartenze una volta terminata la pioggia.

Il temporale può comunque contribuire a bagnare il terreno e la vegetazione, riducendo temporaneamente la capacità del fuoco di propagarsi e facilitando il lavoro delle squadre impegnate nello spegnimento.

La situazione continua a essere monitorata anche sugli altri incendi della zona. Nella notte le fiamme avevano ripreso vigore sul Monte Palavierte, a Illegio, e sul Monte Dobis, nella zona di Fusea, mentre resta sotto attenzione anche l’incendio del Monte Cozzarel, a Chiusaforte. Sul fronte dell’Amariana è proseguito per tutta la giornata un importante dispiegamento di mezzi aerei, con elicotteri regionali, Canadair della flotta nazionale e Air Tractor sloveni impegnati nei lanci d’acqua.

Precipitazioni più consistenti attese da giovedì

Quella arrivata nel pomeriggio rappresenta dunque una prima tregua, ma l’attenzione resta soprattutto sulle condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni. Dopo una fase più stabile tra martedì e mercoledì, da giovedì 20 agosto è atteso un peggioramento più marcato, con precipitazioni che potrebbero risultare più diffuse e consistenti. L’instabilità dovrebbe proseguire anche nella giornata di venerdì 21 agosto.

È soprattutto a questa fase che si guarda nella speranza di un contributo decisivo allo spegnimento dei grandi incendi che stanno interessando la Carnia. Per il momento, quindi, l’emergenza non può dirsi conclusa. Il temporale arrivato nel pomeriggio porta però la prima pioggia direttamente su una delle aree maggiormente colpite dalle fiamme, offrendo un primo sollievo dopo giorni di caldo, siccità e continui interventi.