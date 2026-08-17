Grado tra musica, moto e benessere: una settimana di eventi sull’Isola del Sole

Gli eventi della settimana a Grado.

Dal 20 al 26 agosto Grado si prepara a vivere una settimana ricca di appuntamenti, capace di unire grandi eventi culturali, musica, storia e numerose esperienze dedicate al benessere. Dallo yoga vista mare alle camminate metaboliche, passando per le Terme Marine, il calendario accompagnerà residenti e turisti tra relax, natura e spettacolo.

Tra gli eventi più attesi c’è il recital del mezzosoprano Daniela Barcellona, protagonista della 43ª edizione di Musica a 4 Stelle. Giovedì 20 agosto la Basilica di Sant’Eufemia ospiterà una delle interpreti più apprezzate della scena lirica internazionale, che nel corso della sua carriera si è esibita sui palcoscenici dei principali teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan Opera di New York.

L’appuntamento punta a richiamare sull’Isola del Sole appassionati di musica anche dall’estero, in particolare da Germania, Austria e Regno Unito.

Il programma musicale proseguirà lunedì 24 agosto ai Giardini Marchesan con Caro Francesco Giuseppe – Lieber Franz Josef – Dragi Franz. Ritratto di un’epoca nella storia di un territorio. Mercoledì 26 agosto sarà invece il Lungomare Nazario Sauro a fare da cornice a Canto Libero, spettacolo dedicato alle canzoni di Lucio Battisti.

Grado celebra i 105 anni di Moto Guzzi

Un’intera giornata sarà dedicata anche alla storia dei motori. Sabato 22 agosto Grado celebrerà i 105 anni di Moto Guzzi, riscoprendo il particolare legame tra la località lagunare e la nascita della celebre casa motociclistica italiana.

Proprio nella laguna gradese, durante la Prima Guerra Mondiale, Carlo Guzzi, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli strinsero l’amicizia dalla quale sarebbe nato, pochi anni più tardi, uno dei marchi simbolo del Made in Italy.

Esposizioni, incontri e proiezioni permetteranno di ripercorrere questa pagina di storia, intrecciando il rapporto di Grado con l’aviazione italiana e con il mondo delle due ruote.

Dalle Terme Marine allo yoga sulla spiaggia

Accanto ai grandi eventi, Grado conferma anche la propria storica vocazione al benessere e alle cure termali. Una tradizione che affonda le radici alla fine dell’Ottocento, quando l’Impero austro-ungarico riconobbe le proprietà terapeutiche del clima, del mare e della sabbia dell’isola, istituendo la Stazione di Cura e dando vita al primo stabilimento europeo dedicato alle sabbiature.

Oggi questa tradizione continua nelle rinnovate Terme Marine di Grado, dove alle cure termali basate sull’acqua marina, dalla talassoterapia alla balneoterapia fino ai trattamenti inalatori, si affiancano una moderna area spa vista mare, percorsi per il relax e spazi dedicati al fitness.

La proposta comprende inoltre programmi rivolti alla prevenzione, alla longevità e al recupero fisico, affiancando la tradizione della talassoterapia alle tecnologie più recenti dedicate al benessere della persona. A queste opportunità si aggiungono le numerose strutture ricettive della località dotate di spa, piscine, saune, aree wellness e trattamenti dedicati.

Pilates, camminate metaboliche e immersioni nella natura

Il benessere, però, esce anche dagli stabilimenti termali e coinvolge spiagge, lungomare e laguna. Allo stabilimento Tivoli sono in programma lezioni di Hatha Yoga al tramonto, mentre il Bora Bora Beach propone incontri di Pilates affacciati sul mare.

Alla Darsena San Marco, invece, trova spazio la Lagoon Yoga Practice, con esercizi sul solarium accompagnati dalla vista sulla laguna e dai colori del tramonto.

Per chi cerca un’attività più dinamica ci sono invece le Camminate Metaboliche con partenza dal Lungomare Nazario Sauro, un’esperienza che combina movimento, respirazione e ambiente marino.

Chi preferisce ritmi più lenti può scegliere Laguna Lumina Immersion, attività ispirata ai principi del Forest Bathing pensata per favorire il contatto con la natura attraverso i profumi della vegetazione, i suoni del mare e della laguna e la luce dell’alba o del tramonto.

Una settimana, quindi, nella quale Grado mette insieme le diverse anime della sua offerta turistica: mare, cultura, musica, storia, terme e attività nella natura, confermandosi una destinazione capace di alternare grandi appuntamenti a esperienze dedicate al relax e alla qualità del tempo trascorso sull’Isola del Sole.