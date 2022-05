Un friulano tra i Cavalieri del lavoro nominati dal presidente Mattarella

Sergio Balbinot è stato nominato Cavaliere del lavoro

Il 30 maggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro.

L’onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

Un friulano tra i 25 Cavalieri

Sergio Balbinot, nato a Tarvisio, è uno dei 25 cavalieri nominati dal presidente. Membro del Board of Management di Allianz dal gennaio del 2015 ed è uno tra i manager più apprezzati a livello internazionale nel mondo assicurativo.

La sua carriera lavorativa all’estero

Ha conseguito nel 1977 una laurea in scienze economiche, per poi iniziare a lavorare nel Gruppo delle Generali nel 1983. Dapprima, dal 1983 al 1986, presso la filiale di Monaco di Baviera delle Assicurazioni Lloyd tedesche; dopo tre anni nella casa madre di Trieste, dal 1989 al 1992 è stato responsabile della filiale di Zurigo. Fino al 1995 ha lavorato quindi come direttore della Europ Assistance S. A. a Parigi e negli anni 1995/1996 è stato responsabile del management dei paesi di lingua tedesca e della Francia. Successivamente ha operato nella Direzione del Gruppo in posizioni di responsabilità, fino ad assumerne la guida nel 2002.

Il lavoro in Allianz

In questi anni Balbinot ha dato un importante contribuito al consolidamento del Gruppo Allianz nell’area geografica dell’Europa Sud-Occidentale e alla forte espansione nel mercato asiatico, dove Allianz è presente in tredici Paesi, tra i quali la Cina. E’ stato infatti il primo Gruppo assicurativo-finanziario straniero ad ottenere tre autorizzazioni dell’Authority locale ad operare in Cina con società assicurative e di asset management assicurativo con azionariato totalmente straniero.

Gli altri 24 cavalieri

Alberici Valter – Industria metalmeccanica – Emilia – Romagna

Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino – Editoria – Lombardia

De Meo Luca David Antonio – Industria automobilistica- Estero

Dell’Erba Vito Lorenzo Augusto – Credito – Puglia

Faggi Gianni – Industria metallurgica – Toscana

Fiorentino Guido – Servizi turistici, Alberghiero – Campania

Focchi Maurizio – Edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia – Romagna

Fuchs Margherita – Industria alimentare – Trentino Alto –Adige

Giuffrè Carmelo – Industria, Sistemi di irrigazione – Sicilia

Gnutti Giacomo – Servizi Turistici, Alberghiero – Lombardia

Goglio Franco – Industria, imballaggi flessibili – Lombardia

Gorno Tempini Giovanni – Servizi Finanziari – Lazio

Iori Sergio – Industria componentistica – Lombardia

Lardini Andrea – Industria tessile – Marche

Manoukian Aram – Industria Chimica – Lombardia

Rigoni Andrea – Industria alimentare – Veneto

Rossi Alberto – Logistica portuale – Marche

Russello Giuseppe – Industria componentistica – Sicilia

Santoni Giuseppe – Industria calzaturiera – Marche

Soldati Chiara – Agricolo, vitivinicolo – Piemonte

Urbani Olga – Industria alimentare – Umbria

Valsecchi Adolfo – Industria alimentare – Sardegna

Verona Cesare Marcello Carlo – Artigianato, penne stilografiche – Piemonte

Zuliani Rosina – Agricolo, florovivaistico – Sardegna

