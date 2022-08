Con le piogge finalmente in pausa l’irrigazione delle campagne in Friuli

L’irrigazione in pausa grazie alle piogge.

L’irrigazione si è fermata. Dopo che hapiovuto in modo consistente nelle prime settimane di agosto, si è disposta la sospensione dell’irrigazione in tutto il comprensorio consortile. Lo scopo è quello di un uso dell’acqua più razionale ed economico. Una decisione presa dal direttore del Consorzio di Bonifica pianura friulana, Armando Di Nardo, d’accordo con la presidente Rosanna Clocchatti.

Gli impianti sono chiusi dal 19 agosto, così riferiscono, dal Consorzio bonifica pianura friulana, si riapriranno solo in caso di situazioni specifiche che ne determinino la necessità. I rubinetti saranno serrati fino al 31 agosto per le aree irrigue del comprensorio ex Ledra Tagliamento, e per il 15 settembre per li comprensorio ex Bassa friulana. Potrà invece essere ripresa ovunque la produzione di energia idroelettrica; il personale del Consorzio di Bonifica procederà alle operazione di riavvio e riempimento delle relative condotte.