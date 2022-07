I posti letto Covid in Friuli.

Mentre sembra che la curva epidemica del coronavirus sia ancora in calo, la direzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) mette a disposizione le informazioni sulla situazione della gestione di pazienti Covid.

All’aggiornamento del 29 luglio, nelle diverse strutture sono presenti: 60 pazienti ricoverati presso i reparti ospedalieri Covid, 10 utenti accolti in Rsa Covid; 77 pazienti positivizzati presenti in reparti non Covid. Dislocati nello specifico nell’ospedale di Udine (2 in cardiologia, 48 in medicina interna e 11 in area chirurgica); nell’ospedale di Tolmezzo (5 in medicina interna); nell’ospedale di S. Daniele (4 in medicina interna e 1 nel dipartimento chirurgico) e nell’ospedale di Latisana (3 in medicina interna e 3 nel dipartimento chirurgico)

L’apertura dell’Rsa.

Si comunica anche l’apertura della Rsa di Palmanova è dettata da alcuni fattori specifici: in particolare, oltre il 95% dei pazienti covid positivi non ha problemi covid-correlati ma necessitano comunque di isolamento. A questo proposito l’Rsa dedicata è quella di Palmanova, capace di garantire il necessario personale per tutte le operazioni legate all’isolamento e alla gestione di questi pazienti. Questa apertura ha conseguentemente portato alla chiusura temporanea della chirurgia programmata, dovendo dedicare personale specifico alle attività sopra citate.

Si precisa inoltre che presso tutte le strutture di Asufc vengono rispettate le precauzioni da droplet, come da indicazioni ministeriali. Relativamente al personale contagiato, fino ad ora nei reparti di medicina non si è riscontrato un aumento degli operatori positivi, il cui numero rimane in linea con il mese di luglio. Attualmente in ASUFC risultano in ferie più di 1.000 unità di personale.