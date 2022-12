Il Friuli festeggia Capodanno, ecco cosa fare il 31 dicembre

Capodanno in Friuli

Dalle piazze ai teatri, dal mare alla montagna: il Friuli è pronto per festeggiare Capodanno, con una serie di eventi organizzati su tutto il territorio regionale che scandiranno il tradizionale conto alla rovescia di avvicinamento al 2023.

Per chi ama la musica, e quella classica in particolare, domani 31 dicembre sono previsti due grandi concerti di fine anno a Udine e a Pordenone. Per quanto riguarda il primo, l’appuntamento è alle 18 al Teatro Giovanni da Udine tra valzer, polke e arie d’operetta con il ritorno della Strauss Festival Orchester Wien, diretta da Peter Guth e con la voce solista del soprano Milena Arsovska. I festeggiamenti riprenderanno poi dalle 21.30 in Piazza della Libertà, con l’allestimento di un grande palco con dj set e intrattenimento per attendere la mezzanotte.

A Pordenone, invece, arriva la Karkhiv Philarmonic Orchestra, la prestigiosa formazione ucraina fondata nel 1932 e forte di un organico di oltre 100 elementi: si esibirà alle 16 al Teatro Verdi diretta dal Maestro Yuri Yanko, in un concerto che vuole essere un auspicio di pace, con pagine di Dvořák e Bartholdy nonché un Fuori programma con musiche della Famiglia Strauss. La festa serale è invece prevista in Piazza XX Settembre, con la musica dal vivo del James Taylor Quartet. leggendaria formazione britannica che da oltre 30 anni porta in tutto il mondo il suo inconfondibile sound funky e acid jazz; prima e dopo il concerto si ballerà invece con il dj set di Lino Lodi e Stefano Mango.

Se invece preferite il teatro, alle 21.30 al Teatro della Corte di Osoppo va in scena il Capodanno organizzato da Anathema con lo spettacolo Come Thelma e Louise, commedia poetica e divertente sull’avventura di due vecchie amiche, che porterà il pubblico alla mezzanotte: dopo il conto alla rovescia degli ultimi istanti del 2022, gli attori brinderanno fra la gente per festeggiare il nuovo anno; la nottata proseguirà con i festeggiamenti nel foyer.

Ovviamente sono tantissime le feste in piazza organizzate dai vari Comuni del Friuli. A Lignano Sabbiadoro, sarà Piazza Fontana il cuore dei festeggiamenti in attesa del 2023: sul palco salirà la Royal Band, che vanta un bassista d’eccezione ‘strappato’ al cantautore e polistrumentista Marco Castoldi, in arte Morgan. Saranno riproposti i più grandi successi degli anni ’80 e ’90 con qualche eccezione dalle sfumature rock. A fare da spalla ci sarà Dj Paolino Dida mentre special guest d’eccezione, direttamente da Radio Company, sarà Victor lo speaker del fortunato programma “Dieci cento mille”.

Palmanova accoglierà il nuovo anno con un grandioso spettacolo pirotecnico: saranno oltre 3000 i fuochi d’artificio che illumineranno Piazza Grande a mezzanotte. La serata, però, inizierà già alle 21 sotto la Loggia di Piazza Grande, con lo spettacolo di arte e musica proposto da Avant Art.

Anche Grado propone musica e spettacolo pirotecnico per celebrare il passaggio al 2023, con inizio alle 22 in Piazza Marin per i live show di Rock in Progress e il dj set con Franz Deejay mentre a mezzanotte e mezza, la festa si sposta in Porto Mandracchio per ammirare i fuochi d’artificio.

A Gorizia Piazza della Vittoria si riempirà di musica, grazie allo show di Radio Company, con il dj Julio Montana e i Verticali smile. La musica inizierà alle 22, proseguendo fino alle 2.30 di notte e, nel mezzo, lo spettacolo pirotecnico di 15 minuti.

Tantissimi eventi sono previsti anche in montagna: oltre all’apertura degli impianti sciistici per chi vuole trascorrere l’ultimo giorno dell’anno sulla neve, Tarvisio offre una serata in Piazza Unità d’Italia con tanta musica per scandire il countdown con Worzy dj (dalle 10 di sera) e il concerto degli Exes (alle 23). Sappada, dal canto suo, celebrerà il Capodanno con la suggestiva fiaccolata dei maestri di sci presso la pista “Col dei Mughi-Stadio dello Slalom” seguita da uno spettacolo pirotecnico.