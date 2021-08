Il grande caldo in Friuli.

Le temperature si sono alzate e si fanno sentire, sia per chi è in vacanza e sia per chi lavora. Il caldo non perdonerà il Friuli Venezia Giulia fino a Ferragosto e la situazione raggiungerà situazioni estreme per l’arrivo dell’anticiclone africano che farà registrare una media intorno ai 35°.

Se chi si trova in villeggiatura avrà più possibilità di trovare ristoro, le difficoltà e i rischi maggiori li avranno coloro che devono lavorare all’aria aperta, come gli agricoltori, gli operai dei cantieri edili e stradali, ma anche color che lavorano all’interno delle fabbriche. Quali sono perciò i consigli per far fronte a questa situazione?

Come difendersi dal caldo.

Stress, colpi di calore, problemi di salute. Questi sono alcuni dei rischi che ogni anno le temperature estive causano non solo ai lavoratori, ma a tutti. Gli esperti invitano alla tutela specialmente gli anziani, coloro che soffrono già a causa di qualche malattia e i bambini più piccoli.

La prima arma per proteggersi dagli effetti negativi è evitare il caldo all’esterno. Bisogna evitare di uscire all’aperto e fare attività fisica nelle ore più calde, restare all’ombra e se possibile, e se necessario, trascorrere 2-3 ore al giorno al fresco, mantenendo sempre la distanza dagli altri o indossando la mascherina. Un’altra risorsa per chi sta a casa è mantenere fresca la propria abitazione, limitando l’uso degli elettrodomestici. È importante non chiudersi dentro, ma assicurare un adeguato ricambio d’aria, nelle ore notturne, per ridurre la trasmissione del virus. Come nel caso di chi lavora in luoghi esposti al sole, è importante idratarsi spesso. Da evitare però le bevande zuccherate, alcoliche e il caffè.

Gli esperti ricordano che le temperature elevate non possono prevenire o curare l’infezione da Covid-19, ma può provocare rischi alla salute, come le ustioni. Per questo motivo, è sempre raccomandata l’igiene delle mani, lavandole spesso o usando gli appositi igienizzanti, e di indossare i dispositivi di protezione anche se fa caldo.

Attenzione ai sintomi.

Diversi sono i segnali di malessere dovuti ad un colpo di calore: debolezza, vertigini, cefalea. In caso di febbre non bisogna subito allarmarsi, perché anche questa può essere causata dal caldo.

