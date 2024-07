Rivolta al carcere di Gorizia.

Un gruppo di detenuti ha dato il via ad una rivolta, nella notte tra lunedì e martedì, all’interno del carcere di Gorizia, appiccando il fuoco ai materassi all’interno delle celle. Dieci persone, tra carcerati e agenti di polizia penitenziaria, sono rimasti intossicati, ma nessuno, per fortuna, in modo grave.

L’episodio è avvenuto a poche ore di distanza dalla visita nella struttura della deputata dem, Debora Serracchiani, che aveva rilevato una situazione di sovraffollamento e la presenza di detenuti con disagio psichiatrico in regime di detenzione ordinaria.