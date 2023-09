Pic nic, visite e degustazioni tra le viti, il fine settimana di Vigneti Aperti in Friuli

Nuovo appuntamento con Vigneti Aperti il 9 e 10 settembre.

Nuovo fine settimana con Vigneti Aperti, la manifestazione del Movimento Turismo del Vino Fvg che vede la partecipazione di numerose cantine friulane che spalancano le porte ai visitatori per mostrare il mondo vitivinicolo regionale.

Un’occasione per far conoscere e apprezzare le eccellenze del territorio, con incontri e momenti conviviali: le diverse realtà aderenti, infatti, propongono esperienze all’aria aperta tra visite ai vigneti o in cantina, aperitivi in vigna, laboratori sensoriali, picnic, percorsi guidati nei vigneti, Cene con il Vignaiolo, concerti e molto altro ancora.

Ecco il programma del 9 e del 10 settembre, con le cantine aderenti:

Barone Ritter de Zàhony – entrambe le giornate

Borgo delle Rose – solo domenica 10

Borc da Vila – entrambe le giornate

Borgo Conventi – entrambe le giornate

Dario Coos – solo sabato 9 settembre

Ferrin Paolo – entrambe le giornate

Graunar – entambe le giornate

Spolert Winery – entrambe le giornate

Villa Vasi – entrambe le giornate

Villa Vitas – entambe le giornate

Vini Puntin – entrambe le giornate