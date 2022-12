Imprenditrice ed ex modella, addio a Giovanna D’Agostina

Giovanna D’Agostina è morta per una malattia scoperta solo 2 anni fa.

Non ha mai mollato fino all’ultimo Giovanna D’Agostina, con la tenacia e la forza di volontà che l’ha sempre contraddistinta. Alla fine se n’è andata, a 63 anni, sconfitta da una malattia che aveva scoperto soltanto due anni fa.

Molto nota a Udine, Giovanna aveva fondato la Gap, società che da più di vent’anni è attiva nel settore delle comunicazioni. Giovanna si era affacciata al mondo del lavoro prestissimo e già a 14 anni aveva iniziato alla Vitrum. Ex modella, poi aveva aperto un negozio tutto suo di oggettistica di lusso prima del passaggio al mondo della telefonia e delle comunicazioni.

Dopo aver lavorato in alcune aziende del settore aveva deciso di fare il grande salto e, nel 2018, aveva fondato la Gap. L’azienda cresce e da due dipendenti iniziali ora occupa circa 60 persone, divise tra le sedi di Pasian di Prato, Villafrati in Sicilia e Castello di Cisterna in Campania. I funerali saranno celebrati oggi, 22 dicembre, alle ore 15 nella chiesa di Basiliano.