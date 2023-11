Ideanatale si prepara per il gran finale: gli eventi dell’ultima giornata

I bilanci si fanno alla fine, ma già dalla prime ore di apertura venerdì scorso, Ideanatale ha mostrato gli effetti del suo speciale Dna, moltiplicandoli nelle giornate di sabato e domenica con stand gremiti di gente in tutti i padiglioni.

La grande affluenza non basta a decretare il successo di questa vetrina dedicata al regalo natalizio, che è entrata a far parte degli appuntamenti irrinunciabili delle persone: il successo di Ideanatale si pesa nei contatti promozionali e nelle vendite che gli espositori hanno fatto in Fiera e che potranno continuare ad accrescere anche domani, lunedì 20 novembre: quest’anno, infatti, la manifestazione dura un giorno in più con stand aperti dalle 10 alle 19.

Da 34 edizioni, Ideanatale non tradisce le aspettative del pubblico e delle aziende che vi prendono parte. Nella formula vincente di questo evento organizzato dalla Fiera di Udine con il sostegno della Camera di Commercio di Pordenone e Udine e della Fondazione Friuli, non c’è solo la ricerca del regalo natalizio e la diversificazione dell’offerta merceologica, ma anche una rete di collaborazioni e sinergie per proporre eventi culturali, solidali e culinari che diventano regali, occasioni di incontro e di arricchimento.

Tra gli appuntamenti di domani (lunedì 20/11):



area Idea Golosa padiglione 7

Rassegna “Spumanti per le feste”

Orario fiera Banco assaggi con diverse tipologie di vini spumanti.

11.30 e 17.30 Degustazione guidata gratuita dedicata agli spumanti Metodo Martinotti e degustazione del “Sinefinis Rebolium”, Metodo Classico da uve di Ribolla del Brda Sloveno e del Collio, e del Prosecco “Audace” Parovel, un “under water wine” affinato nel Golfo di Trieste.



In collaborazione con la rivista E’squisito.

Dalle 11.00 alle 19.00 – area Idea Golosa padiglione 7

Rassegna gastronomica “Bocons furlans”

Showcooking e degustazioni di piatti del territorio.