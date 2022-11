Nuovi alberi al Bosco Romagno

Il Bosco Romagno avrà nuovi alberi e a piantarli saranno, simbolicamente, i bambini delle elementari di Cividale.

L’iniziativa è prevista per giovedì 24 novembre, alle 11, in quello che durante i conflitti fu deposito di munizioni, ma oggi è una bellissima destinazione per le passeggiate. L’appuntamento è stato ideato dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione Fvg per celebrare la Giornata nazionale degli alberi.

Nell’occasione, saranno chiamati a raccolta i bambini delle scuole primarie, per mettere a dimora alcune nuove piante. All’evento, promosso dal Comune di Cividale del Friuli, collabora anche dell’Arma dei Carabinieri e in particolare il Nucleo tutela ambientale di Udine, che donerà per l’occasione due piante di orniello (Fraxinus ornus): i bambini delle elementari dell’Istituto comprensivo della città ducale, potranno così mettere a dimora nel terreno questi nuovi arbusti.

Nel corso dell’incontro con i più piccoli, saranno presenti anche alcuni referenti dell’ANFOR-Associazione Nazionale Forestali, che parteciperanno ai momenti di didattica organizzati per l’occasione, tra i quali una passeggiata nel bosco per parlare ai bambini di alberi, di gestione forestale sostenibile, di natura.