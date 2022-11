Il punto della situazione sull’allerta maltempo in Fvg

L’ondata di maltempo, come da previsioni, ha colpito il Fvg, con alta marea e allagamenti sulle coste e nevicate in montagna.

“L’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale nella giornata di ieri viste le previsioni con straordinari picchi di alta marea in particolare a Grado e a Lignano Sabbiadoro, ha permesso di mettere in sicurezza il territorio e di limitare i danni. Il picco di marea previsto per le 9 di oggi è risultato più alto di quanto preventivato inizialmente – fa sapere il vicegovernatore e assessore alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi -, ciononostante, grazie alle squadre comunali di Protezione Civile, in stretto collegamento con la Sala operativa regionale di Pc, gli allagamenti sono stati contenuti”.

I picchi di marea hanno raggiunto un metro e 66 a Grado alle ore 9; 3 metri e 8 cm a Trieste; un metro e 55 a Lignano Sabbiadoro; un metro e 85 a Marano Lagunare; un metro e 56 a Monfalcone. Dalle 10, però, tutti i mareografi indicano il livello della marea in calo.

“Per quanto riguarda la marea il peggio sembra quindi essere passato – riferisce Riccardi -. Nelle prossime ore e fino a questa sera è attesa bora forte fino a 120 km orari sulla cosa con probabili mareggiate verso ovest, quindi di fatto l’area di Lignano Sabbiadoro. Confermate piogge localmente intense e nevicate abbondanti dalle 12 alle 18 di oggi. In campo, ci sono un centinaio di volontari di Protezione civile, monitoreremo l’evolversi delle condizioni meteo per tutta la giornata”. La Regione tra l’altro ha stanziato 300 mila euro per intervenire, se dovesse essere necessario per riparare ai danni del maltempo.

In montagna sono invece in corso le prime nevicate: in particolare nevica a tratti sulla SR 355 in comune di Sappada, sulla SR 465 in comune di Prato Carnico e sulla SS 52 sul passo della Mauria. I mezzi spargisale di FVG Strade sono operativi e la situazione è sotto controllo. Nel seguito della giornata FVG Strade continuerà ad operare per garantire il transito in sicurezza sulla viabilità regionale coinvolta dai fenomeni atmosferici avversi di queste ore. Per tutti i mezzi a motore, esclusi ciclomotori a due ruote e i motocicli, c’è l’obbligo di essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli adatti per guidare su neve e ghiaccio.