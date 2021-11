La morte di Stefano Pantanali.

Il suo furgone è rimasto schiacciato sotto la parte posteriore del tir. Per Stefano Pantanali, 60 anni, una delle colonne della Molino Moras, la storica azienda di farine di Trivignano Udinese, non c’è stato nulla da fare. Inutili si sono rilevati, questo pomeriggio, i soccorsi lungo l’autostrada A4, in prossimità dello svincolo di San Donà, in direzione di Trieste.

Un impatto tremendo ad appena un giorno dall’altro tragico schianto avvenuto sempre sull’autostrada che collega Venezia con Trieste. Con il suo furgone è finito contro il tir, che lo precedeva, mentre rientrava probabilmente in Friuli. Stefano era da sempre legato alla Molino Moras. Sposato con la figlia del fondatore, Nicoletta, si occupava della parte commerciale e delle consegne. La coppia ha 3 figli, Anna, Sara e Gregorio.

Una notizia che ha lasciato sgomenti tutta Trivignano e non solo. Stefano era molto attivo anche nella vita della comunità e per anni è stato dirigente della locale squadra di pallavolo, coinvolto dalla passione delle figlie. “Sono senza parole – le parole del sindaco Roberto Fedele -. Una mazzata davvero tremenda per tutti. Un colpo durissimo. Ci conoscevamo benissimo e da tanti anni e l’ho sempre apprezzato per le sue doti e le sue qualità. Tragedie così sono difficili da commentare”.

