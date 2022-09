Friuli Doc 2022, cosa mangiare e gli eventi da non perdere

Con l’inaugurazione di questo pomeriggio, si alza il sipario su Friuli Doc 2022: in vetrina, il meglio dell’enogastronomia friulana, ma cosa si può mangiare tra gli stand di questa 28 esima edizione?

Con il ritorno delle Pro loco, infatti, l’offerta si è fatta nuovamente ricca di prodotti e piatti tradizionali. Sul piazzale del Castello, ad esempio, si potrà assaggiare il meglio di quello che la Collinare può offrire, comprese le specialità a base di toro e bufalo allo spiedo. Piazza Duomo propone una full immersione nei sapori della Carnia mentre Piazza Venerio è la meta per la cucina di mare, le bollicine e molto altro.

Largo Ospedale Vecchio si conferma la casa delle specialità del Tarvisiano e della Val Canale; Via Aquileia per gli stand della Stiria, le specialità triestine di pesce e quelle di carne di Pezzata Rossa. In Piazza San Cristoforo si possono assaggiare salsiccia, porchetta, fritolin, verdure pastellate e frittelle di mele.

Infine, Via Stringher e Via Savorgnana sono la patria dei vini delle Valli del Natisone e le specialità a base di miele, Piazza XX Settembre per gnocchi, selvaggina, coniglio, frico, frutti di bosco e cais. Per gli amanti del buon vino, il riferimento è Sala Valle di Palazzo Morpurgo per farsi consigliare cosa bere dai sommelier AIS dell’Enoteca regionale.

Tra gli eventi, invece, sempre apprezzate sono le degustazioni: domani, ad esempio, sono in programma quelle dedicate al Montasio e Vino e quella di prosciutto di San Daniele (in Loggia del Lionello). Tra gli appuntamenti più amati, sicuramente quello con la Minestra della solidarietà delle Lady Chef, alle 17 in Piazza Libertà. Molto apprezzati anche gli show cooking: domani, il protagonista sarà il risotto ai profumi della nostra regione, con lo chef Kevin Gaddi (14, Corte Morpurgo). Per chi ama mescolare le arti, a Palazzo Mantica è previsto un concerto degustazione, tra Infine, un appuntamento che non c’entra con l’enogastronomia, ma che comunque riguarda uno dei grandi amori del Friuli: la presentazione del libro Delitto imperfetto, la storia di Zico, con il giornalista Bruno Pizzul (ore 17, Loggia del Lionello).