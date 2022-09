Decine di interventi per il maltempo in Fvg



Proseguono ininterrottamente dalla tarda mattinata di oggi gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco dovuti al maltempo con forti temporali che questa mattina hanno colpito il Friuli Venezia Giulia.

Le zone più colpite sono quelle di competenza dei comandi di Gorizia e Trieste. A Grado, in particolare, il centro è stato invaso dall’acqua alta. Le richieste giunte alle sale operative dei due comandi sono complessivamente più di 200. Parte di queste richieste è già stata evasa, ma continuano le operazioni delle squadre per assicurare una risposta a tutta la popolazione nel minor tempo possibile.

Per riuscire a far fronte, in tempi ragionevoli a tutte le richieste il comando dei Vigili del fuoco di Trieste ha richiamato in servizio personale libero e tramite la sala operativa della Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia sono state fatte convergere a Trieste due squadre, una dal comando dei Vigili del Fuoco di Udine e una dal comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone.