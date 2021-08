I furti a Premariacco e Moimacco.

In entrambi i casi i ladri hanno portato via dell’attrezzatura varia, facendo poi perdere le loro tracce. Un doppio furto commesso a Premariacco e Moimacco in un’abitazione ed in un’azienda che si occupa di imbottigliamento di spumanti, la Wine Company.

Nell’abitazione, di via Roeda, i banditi hanno portato via dell’attrezzatura. A denunciare il furto sono stati i proprietari. Stessa sorte è toccata alla Wine Company, dove i ladri hanno forzato le porte e se sono sono andati con varie cose. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.

