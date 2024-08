Il motoraduno dei donatori di sangue friulani.

Sabato 31 agosto si terrà l’ormai tradizionale motoraduno dei donatori di sangue friulani per sensibilizzare sull’impegno civile nei confronti di chi soffre per malattie. L’iniziativa, denominata “In moto per il dono”, è organizzata dall’Afds della provincia di Udine.

Il ritrovo si terrà dalle 8.15 al parco Zanier di Cassacco, con partenza prevista alle 9. Lungo l’itinerario la carovana di centauri – l’anno scorso era stati oltre un centinaio – farà tappa prima a Venzone e quindi a Paularo, nelle cui piazze troverà un momento di ristoro allestito dalle sezioni locali.

La meta finale è Sutrio, sede il prossimo 15 settembre del sessantacinquesimo Congresso provinciale dell’associazione, durante il quale saranno premiati i volontari che hanno raggiunto un meritorio numero di donazioni. Il giro in moto si concluderà, così, con un momento conviviale. Tutti gli appassionati delle due ruote, comprese le Vespa, che vogliono aggregarsi, possono farlo prendendo contatto con Manuel Bellotto, presidente della sezione Afds di Premariacco, al numero 339 7417020.