“San Martino in osteria”: 18 locali portano in tavola i sapori d’autunno a prezzi speciali

L’iniziativa San Martino in osteria.

Menù con piatti tipici d’autunno si potranno gustare a prezzi calmierati dall’8 all’11 novembre in 18 osterie del Friuli: come avvenuto per Friuli Doc, per quattro giorni consecutivi, alcuni dei più storici locali del territorio faranno squadra per celebrare San Martino in Osteria, una ricorrenza legata al vescovo di Tours, noto per aver ceduto metà del suo mantello a un mendicante infreddolito.

L’evento, giunto alla quinta edizione, è organizzato dal Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Pro Loco Città di Udine e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Come in passato, proporrà piatti della tradizione friulana accompagnati dai vini del territorio, con prezzi per tutte le tasche, dai 4 ai 22 euro.

“San Martino è una ricorrenza contadina che celebra i frutti della terra, la prima spillatura del vino, la fine dei lavori nei campi e l’inizio del periodo freddo”, spiega Enzo Mancini, presidente del Comitato Friulano Difesa Osterie. “È proprio in occasione dell’11 novembre – prosegue l’ex titolare dell’osteria Al Vecchio Stallo – che in Friuli sono nati diversi detti come ‘Fâ Sant Martin’, ‘A Sant Martin ogni most al devente vin’ e ‘A San Martin o si separin’. Questo perché, tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900, nella prima decade di novembre si fermavano i lavori nei campi, si chiudevano i contratti di lavoro e ci si spostava in altri alloggi alla ricerca di nuove opportunità lavorative per l’inverno”.

“Si tratta di un percorso enogastronomico da vivere in più tappe all’insegna del gusto e della convivialità”, aggiunge Marco Zoratti, presidente della Pro Loco Città di Udine. Proprio per festeggiare San Martino, ogni locale proporrà un ‘piatto forte’ realizzato con i prodotti tipici di stagione, come zucca, castagne, funghi, oca e selvaggina, ma non mancheranno anche bollito, baccalà e trippa. “Ingredienti, questi, che venivano generalmente consumati prima di salutarsi e prepararsi al digiuno prenatalizio, un tempo previsto con la Quaresima di San Martino”.

I locali che aderiscono.

A Udine, le osterie che partecipano all’iniziativa sono 11: Ai Barnabiti (piazza Garibaldi 3), Al Canarino (via Cussignacco 37), Al Vecchio Stallo (via Viola 7), Alle Volte (via Mercerie 6), Da Lucia (via di Mezzo 118), La Ciacarade (via San Francesco 6), La Torate (Piazza del Pozzo 20), Osteria al Lepre (via Poscolle 29), Osteria da Artico (via Poscolle 58), Quinto Recinto (Largo del Pecile 3), e 3 Musoni (via Marsala 40).

A queste si sono aggiunte altre note attività del territorio. Due a San Daniele del Friuli: l’Osteria del Borgo (via Soprapaludo 6) e Al Tirassegno (via Fagagna 22). E poi ancora: l’osteria Alla Campana di Mereto di Tomba (via Roma 4), l’Osteria Ongjarut di Sedilis di Tarcento (via Bernadia 18 ), l’Osteria dal Borc a Tricesimo (via S. Antonio 16), Da Afro a Spilimbergo (via Umberto I° 14) e l’osteria FriûlMarangon a Orgnano di Basiliano (via Montenero 4)