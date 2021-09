Eletto il nuovo presidente di Arcigay Friuli.

Arcigay Friuli, l’associazione locale per il supporto e la difesa dei diritti delle persone Lgbti+ con competenza nell’area delle ex province di Udine e Pordenone, ha una nuova presidenza e consiglio direttivo. Il congresso dei soci e delle socie ha eletto nella serata di lunedì 20 settembre l’attivista Luca Vida come presidente di Arcigay Friuli per il prossimo triennio 2021-2024. Vida prende così il posto di Nacho Quintana Vergara, dopo sei anni di carica. Al suo fianco alla vicepresidenza la studentessa Ambra Canciani, e un consiglio direttivo formato da una quindicina di attivisti e attiviste con un’età media al di sotto dei 30 anni.

“Un grazie speciale va a Nacho – dichiara il neo eletto – per aver creduto in me in questi anni e per il sostegno che mi sta dando in questo passaggio di staffetta. Uso il termine staffetta perché ben intende la continuità. La corsa per i diritti non può e non deve fermarsi”.

La nuova squadra.

“Insieme alla squadra che mi affiancherà – continua – porteremo avanti i progetti e le lotte di chi ci ha precedute e ci auguriamo poter anche creare nuovi percorsi, di far crescere ancora la nostra associazione. Credo molto nel lavoro di squadra, quella che mi affiancherà vuole essere la più plurale possibile, in un’ottica intersezionale”.

Friulano di Teor, Luca ha cominciato a collaborare con l’associazione dal 2015 come volontario all’interno del progetto “A scuola per conoscerci”, il progetto regionale di contrasto al bullismo omolesbobitransfobico nelle scuole. Nel 2017 è cominciata la sua partecipazione all’interno del consiglio direttivo del comitato e dal 2019 ricopre anche la carica di rappresentanza del circolo nella federazione come consigliere nazionale.

Insieme a Vida e Canciani, membri del consiglio direttivo saranno le veterane Federica Rizzi e Giulia Sala, e i nuovi arrivi: Raffaella Barbieri, Sara Pollesel, Chiara Zorino, Enrico Mauro e Mirko Trevisan. Oltre il consiglio direttivo è stata presentata anche la nuova squadra di lavoro allargata che si affiancherà al direttivo entrante con deleghe esterne, composta da: Laura Antoniacomi, Marco Scapin, Stella Ramollari, Martina Tescari, Nico Petrussa e Gabriele Viola

