Sabato e domenica torna Vigneti Aperti in Friuli.

Il mese di settembre significa, in Friuli Venezia Giulia più che mai, vendemmia. Non poteva mancare dunque un appuntamento con Vigneti Aperti dedicato al periodo più intenso e frenetico per ogni vignaiolo. Il weekend del 25 e 26 settembre andrà in scena “I profumi della vendemmia” nelle aziende associate al Movimento Turismo del Vino Fvg aderenti all’iniziativa. Qui si potrà, tra visite e degustazioni, conoscere l’andamento della vendemmia 2021, assaggiare mosti, passeggiare nei vigneti e assaggiare, assieme ai vignaioli, gli acini ancora sulla pianta per scoprire se l’uva è matura per la raccolta.

Le proposte per il weekend.

Molte le proposte legate al tema del weekend: un pomeriggio di letture su “Storie di profumi e d’altri tempi” (Cantina Ballaminut), la possibilità di vivere l’esperienza della vendemmia (De Claricini), la degustazione dei mosti in fermentazione comparati allo stesso vino della scorsa annata (Elio Vini e Ferrin Paolo), il picnic in vigna (Tarlao Vignis in Aquileia), un menù degustazione pensato apposta per l’occasione (Vidussi Vini), oltre alle classiche degustazioni, le visite e le passeggiate nei vigneti.

Le aziende vitivinicole regionali che aderiscono all’iniziativa sono: in provincia di Udine trovate Cantina Puntin e Tarlao ad Aquileia, Cantina Ballaminut a Terzo d’Aquileia, De Claricini a Bottenicco di Moimacco, Elio Vini a Grupignano, Ferrin Paolo a Camino al Tagliamento, Le Due Torri a Corno di Rosazzo, Spolert Winery a Prepotto, Vigne del Malina a Remanzacco e Villa Vitas a Strassoldo. In provincia di Gorizia invece trovate Tenuta Villanova a Farra d’Isonzo e Vidussi Vini a Capriva del Friuli.

Maggiori informazioni sul sito www.cantineaperte.info

