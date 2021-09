I rallentamenti e le code sull’autostrada A23.

Lunghe code sull’autostrada A23, nel tratto prima delle gallerie di Tolmezzo. I lavori nel tunnel “Lago”, promossi da Autostrade per l’Italia, hanno causato più di un rallentamento.

Nel pomeriggio odierno, si è formato un “serpentone” di auto e camion in direzione Tarvisio, con la coda che ha raggiunto i 3 km. Inevitabili i disagi per chi si trovava in transito.

(Visited 229 times, 229 visits today)