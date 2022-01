I lupi avvistati a Paluzza, in Carnia.

Dopo i recenti fatti accaduti in Valcanale, i lupi fanno ancora parlare di loro in Alto Friuli. Un recente avvistamento, infatti, si è verificato a Paluzza, a ridosso del paese, in particolare nella frazione di Timau. Gli animali sono stati scorti e fotografati a Casali Sega e tra la popolazione, ora, la guardia si è alzata.

Nel frattempo, anche a Malborghetto il tema continua a far discutere. E, sebbene non ci siano stati altri episodi controversi, il sindaco Boris Preschern non intende lasciar cadere nel silenzio la tematica. Il sindaco, anzi, ha postato un filmato nel quale si vedono cervi sbranati dopo presumibilmente, l’attacco di un lupo.

“Il tema – scrive il primo cittadino sui social – non è da che parte stare, se da quella degli ambientalisti o dei cacciatori, o dei presunti bracconieri. Il tema è che la nostra comunità non vuole paesi circondati da centinaia di lupi, come accadrà se non si interviene subito in qualche modo. Punto”. Già dopo gli episodi precedenti, Preschern aveva chiesto solleciti interventi alla Regione in materia.

