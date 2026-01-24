Lutto nella chiesa udinese per la scomparsa di don Juan Carlos Cerquera Trujillo.

La Chiesa di Udine piange la scomparsa di don Juan Carlos Cerquera Trujillo, sacerdote di 59 anni, morto nella serata di venerdì 23 gennaio, al termine di una brevissima malattia. Negli ultimi giorni il presbitero era ricoverato all’ospedale di Udine. Era parroco di Talmassons dal 2022 e, da pochi mesi, anche delle comunità di Flambro e Flumignano.

Nato nel 1966 a Garzon, in Colombia, Juan Carlos Cerquera Trujillo è stato ordinato sacerdote nel 1991 nella Congregazione della Missione, i cui membri sono noti come “padri vincenziani” (dal nome del fondatore della Congregazione stessa, San Vincenzo de’ Paoli). Dopo la professione religiosa e l’ordinazione presbiterale, padre Cerquera Trujillo ha compiuto studi di teologia fondamentale a Roma, prima di essere nominato segretario generale della Congregazione. Esperienze formative a Napoli e a Piacenza hanno fatto da preludio ai primi incarichi da parroco, nel piacentino.

L’arrivo in Friuli.

Nel 2016 l’arrivo in Friuli, in particolare nella comunità dei padri vincenziani di via Marangoni, a Udine. Da quell’anno e fino al 2019 padre Cerquera Trujillo è stato parroco delle quattro comunità cittadine di San Giuseppe, San Rocco, B.V. della Salute (loc. Cormor) e San Nicolò al Tempio Ossario, affidate alla cura degli stessi vincenziani. Dal 2018 egli fu anche parroco coordinatore della Collaborazione pastorale di Udine sud-ovest. Nel 2019 la nomina a vicario parrocchiale di Gemona, Campolessi e Ospedaletto, incarico mantenuto fino a quando, nel 2022, fu nominato parroco di Talmassons.



Nel settembre 2025 si è affiancata per don Cerquera Trujullo anche le due comunità di Flambro e Flumignano. Grande appassionato di cinema e nuove tecnologie, sempre sorridente e pronto ad aprire le porte della canonica, nelle sue Parrocchie aveva recentemente avviato esperienze di pastorale radiofonica e digitale.