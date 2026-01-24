Maltempo in Friuli, piogge diffuse e neve in montagna: la situazione

24 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

L’aggiornamento sulla situazione meteo in Friuli Venezia Giulia.

l Friuli Venezia Giulia è interessato in queste ore dagli effetti di un fronte atlantico che ha attraversato la regione tra la notte e la mattinata, portando precipitazioni diffuse e nevicate in montagna. Le piogge sono risultate più abbondanti sulle Prealpi Giulie e moderate sul resto del territorio, mentre la neve ha interessato le aree montane a partire dai 400 metri di quota, con accumuli compresi tra i 5 e i 10 centimetri.

Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile regionale, le precipitazioni più significative si sono concentrate nelle zone orientali e pedemontane. In particolare, località come Canebola, Nimis–Ramandolo e Subit di Attimis hanno registrato accumuli superiori ai 25 millimetri nelle ultime 12 ore.

Nel corso del primo pomeriggio la situazione è destinata a un graduale miglioramento: sono attese precipitazioni residue e generalmente deboli su tutta la regione, con un innalzamento della quota neve fino a circa 700 metri sulle Alpi e 1000 metri sulle Prealpi. Le temperature rimangono in linea con il periodo, favorendo una stabilizzazione delle condizioni nelle ore successive.

Al momento non si registrano criticità rilevanti. Dall’inizio dell’evento non sono infatti pervenute segnalazioni di disagi alla Sala Operativa Regionale né al Numero Unico per le Emergenze.

Precipitazioni massime registrate durante l’evento

AreaStazione (1 h)mmStazione (3 h)mmStazione (6 h)mmStazione (12 h)mm
FVG-ACellino5Zuiano8Piancavallo13Piancavallo22
FVG-AVillotta di Chions5Villotta di Chions8Mure10Arzenutto13
FVG-AMure5Mure8Zuiano10Mure13
FVG-ASan Vito al Tagliamento4Cellino8Villotta di Chions10Zuiano13
FVG-AArzenutto4Piancavallo7Cellino9Villotta di Chions12
FVG-BNimis – Ramandolo9Nimis – Ramandolo18Canebola25Canebola27
FVG-BSubit di Attimis7Canebola18Nimis – Ramandolo24Nimis – Ramandolo26
FVG-BVedronza7Pulfero16Subit di Attimis24Subit di Attimis25
FVG-BPulfero6Vedronza16Pulfero23Platischis25
FVG-BCanebola6Subit di Attimis16Platischis22Vedronza25
FVG-CPremariacco – Ipplis6Savogna13Savogna20Savogna23
FVG-CZompitta Meteo6Magnano in Riviera13Zompitta Meteo19Zompitta Meteo21
FVG-CMagnano in Riviera6Zompitta Meteo12Premariacco – Ipplis17Premariacco – Ipplis20
FVG-CAttimis Borgo Faris6Premariacco – Ipplis11Attimis Borgo Faris17Attimis Borgo Faris18
FVG-CSavogna6Spessa di Cividale10Savorgnano16Savorgnano18
FVG-DPadriciano5Prepotto9Borgo Grotta Gigante13Borgo Grotta Gigante16
FVG-DBasovizza4Padriciano8Prepotto13Prosecco15
FVG-DPrepotto4Sgonico – Zgonik8Prosecco13Prepotto15
FVG-DTrieste Cattinara4Borgo Grotta Gigante8Sgonico – Zgonik13Sgonico – Zgonik15
FVG-DMuggia3Prosecco8Padriciano12Padriciano14
