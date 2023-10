Lutto nella chiesa udinese, addio a don Giulio Ziraldo

Don Giulio Ziraldo aveva 91 anni.

E’ scomparso nelle prime ore di domenica 1 ottobre 2023 don Giulio Ziraldo, che fu parroco di Alesso, Avasinis e Bordano. Il prossimo 23 ottobre avrebbe compiuto 92 anni.

Nato a Fagagna, Giulio Ziraldo fu ordinato sacerdote nel 1956. I primi frutti del suo ministero sacerdotale sbocciarono nelle comunità di San Giorgio di Nogaro (dove don Ziraldo fu cooperatore parrocchiale dal 1956 al 1961) e poi in città, a Paderno (dal 1961 al 1964). Fu poi impegnato nel Friuli orientale, in particolare a Subit e Prossenicco, comunità in cui fu vicario parrocchiale negli anni dal 1964 al 1967. Il primo incarico da parroco arrivò proprio nel 1967, quando l’allora arcivescovo Zaffonato gli affidò la guida della Parrocchia di Treppo Grande.

Il suo lungo ministero sacerdotale, tuttavia, si è compiuto quasi interamente nelle comunità che ha guidato fino a pochi anni fa, e nelle quali viveva: nel 1973 l’arcivescovo Battisti, allora appena giunto a Udine, nominò don Ziraldo parroco ad Alesso; nel 1984 gli venne affiancata la guida della Parrocchia di Avasinis. Cinque anni dopo, nel 1990, per don Ziraldo ecco l’ulteriore nomina a parroco di Bordano.

Don Giulio Ziraldo guidò le tre comunità pedemontane fino all’agosto 2014, quando lasciò le tre Parrocchie per limiti di età; l’Arcivescovo nominò don Ziraldo parroco in solidum, consentendogli così di restare accanto alle tre amate Parrocchie. Le esequie di don Giulio Ziraldo saranno presiedute dall’arcivescovo monsignor Mazzocato domani, mercoledì 4 ottobre, alle 16 nella chiesa parrocchiale di Alesso.