La squadra udinese ha vinto l’International Powerchair Hockey Trophy.

I Madracs di Udine scrivono un’altra pagina di successo della loro storia: hanno infatti conquistato il loro primo trofeo internazionale, l’International Powerchair Hockey Trophy 2024 a Malgrat de Mar, in Catalogna, in occasione della Settimana catalana dello sport. “Grazie a tutti i tifosi, atleti e staff che hanno reso questo trionfo possibile! È il primo trofeo internazionale della squadra! Riconoscimenti speciali a Jan Schäublin, MVP indiscusso della competizione” ha scritto il team sulla sua pagina social.

I complimento sono arrivati sia dalla Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport sia dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga: “La prima volta non si scorda mai – ha detto il Governatore -. Una vittoria da incorniciare per la squadra dei IOP Madracs Udine ASD. Tutto il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di voi e della vostra straordinaria vittoria!”

Il powerchair hockey, disciplina di squadra, dinamica, tattica e veloce, nata negli anni ’70 in Nord Europa, coinvolge atleti con disabilità motorie, richiede una grande abilità nell’utilizzo della carrozzina elettrica e delle mazze per colpire la pallina. I Madracs sono stati la prima squadra di questo sport in Friuli e ora militano nel campionato nazionale A2.