Il bianconero Lucca in Nazionale: giocherà “in casa” contro Israele

Lorenzo Lucca in Nazionale.

C’è anche il bianconero Lorenzo Lucca tra i convocati a Coverciano per il ritiro della Nazionale in vista delle partite di UEFA Nations League. Tra l’altro, l’attaccante dell’Udinese giocherà una partita “in casa”: se il primo impegno, infatti, è quello del 10 ottobre contro il Belgio a Roma, il secondo match è quello del 14 ottobre contro Israele, in programma allo Stadio Friuli.

Lucca è stato chiamato al posto di Moise Kean della Fiorentina, che ha accusato mal di schiena. Il bianconero è alla seconda convocazione in Nazionale, sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador.