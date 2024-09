Giochi nel parco a Pordenone, divieti di transito e traffico deviato

Divieti di transito e traffico deviato per i giochi al parco di via Saba a Pordenone.

Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in via Saba, a Pordenone, in occasione dello svolgimento di un pomeriggio di giochi popolari per bambini presso il parco giochi di via Saba, programmati per mercoledì 4 settembre 2024 e organizzati in collaborazione con l’Associazione San Gregorio.

Per consentire il regolare svolgimento delle attività in sicurezza, è stato disposto il divieto di transito dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e comunque fino a terminata necessità in via Saba (dall’intersezione con via Svevo all’intersezione con via Murri) e conseguenti deviazioni dei flussi veicolare.