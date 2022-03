L’incidente tra Vivaro e San Quirino.

Manuel aveva 29 anni e lavorava nel settore della logistica. Chiara aveva 24 anni e si occupava della loro splendida famiglia. Sono loro due le vittime dell’incidente avvenuto, ieri pomeriggio, lungo la provinciale 53 tra i comuni di Vivaro e San Quirino. L’auto sulla quale viaggiavano, un Chrysler Voyager, ha sbandato, finendo addosso a piena velocità contro un camion che procedeva in direzione opposta. Manuel Cari e Chiara Materassi sono morti sul colpo.

La coppia era originaria di Udine, ma viveva da anni a Fontanafredda, lascia 5 figli. I due ragazzi stavano insieme da lungo tempo, da quando non erano ancora ventenni. Insieme, avevano messo su famiglia e si erano stabiliti in provincia di Pordenone. Manuel lavorava per una società collegata ad Amazon, mentre Chiara si occupava dei figli.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri di Maniago. Anche l’autista del camion è rimasto ferito ed è stato trasportato, in stato di choc, all’ospedale di Pordenone. Per i due giovani non c’è stato, invece, nulla da fare.

