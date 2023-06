Un friulano tra i Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente Mattarella

Mario Biasutti nominato Cavaliere del Lavoro.

C’è anche un imprenditore friulano tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si tratta di Mario Biasutti, amministratore della Mabi International, da lui costituita nel 1980 per lo sviluppo di modelli e per la produzione di pelletteria con marchio “Andrea Mabiani”. Attraverso investimenti in innovazione di processo, la trasforma in uno dei principali produttori di borse e accessori di alta gamma per griffe internazionali tra cui Chanel, Chloé e Givenchy.

Nei tre stabilimenti di San Daniele del Friuli, Scandicci e Albignasego realizza l’intero processo produttivo: sviluppo, progettazione dei modelli, prototipazione, taglio e assemblaggio. Produce ogni anno 120.000 borse e 300.000 articoli di piccola pelletteria. L’export è superiore al 97%. Occupa 225 dipendenti.

L’impegno durante l’emergenza del Covid.

Durante l’emergenza della pandemia Biasutti aveva donato 100.000 euro all’ospedale di San Daniele Del Friuli, offrendo un contributo alla sua comunità. Decise anche di rinunciare alla cassa integrazione offerta dallo Stato, che sarebbe stata destinata ai suoi 250 dipendenti per non gravare sui bilanci dello Stato.

Gli altri Cavalieri del Lavoro.

I 25 Cavalieri del Lavoro nomitati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:

AMORETTI Mariella – Industria Armatoriale – Emilia Romagna;

BIASUTTI Mario – Industria Pelletteria – Friuli Venezia Giulia;

CASSATA Rosa Maria Luisa – Industria Chimica – Lombardia;

CASSETTI Maria Grazia – Artigianato Orafo – Toscana;

CHIORINO Gregorio – Industria Metalmeccanica – Piemonte;

CLEMENTONI Giovanni – Industria Giocattoli – Marche;

CROTTI Cristina – Industria Energia – Lombardia;

DANESI Roberto – Industria Alimentare – Lazio;

DE NIGRIS Armando – Industria Alimentare – Campania;

DOMENICALI Stefano – Industria Automobili di lusso – Estero;

GALLIANI Marco – Industria Metallurgica – Emilia Romagna;

GRASSI Enrico – Industria Meccatronica – Emilia Romagna;

IMPRONTA Pierluca – Terziario Assicurazioni – Lazio;

LAVIOSA Giovanni – Industria Chimica – Toscana;

LEONE DE CASTRIS Piernicola – Agricolo Vitivinicolo – Puglia;

MANINI Arnaldo – Industria Edilizia – Umbria;

ORTA Averardo – Terziario Sanità privata – Emilia Romagna;

PARODI Fabrizio – Industria Trasporti e logistica – Liguria;

PEDRANZINI Mario Alberto – Credito Banche – Lombardia;

PESENTI Carlo – Terziario Servizi finanziari – Lombardia;

RENDA Massimo – Industria Alimentare – Campania;

RIOLO Iolanda – Commercio Automobili – Sicilia;

TRIVA Stefania – Industria Dispositivi medici – Lombardia;

VALENTINI Francesco Paolo – Agricolo Vitivinicolo – Abruzzo;

VIANELLO Bruno – Industria Elettromeccanica – Veneto.