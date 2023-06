A Pordenone, nuovo agente a quattro zampe nella Polizia locale.

Da alcuni giorni, la Polizia locale di Pordenone può fare affidamento sull’aiuto di un nuovo agente: si chiama K1, lavora a “quattro zampe”, ma al suo fiuto è assai difficile scappare.

K1 infatti è un cane addestrato come antidroga che aiuterà gli agenti nelle operazioni di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. “Un cane socievole e giocherellone – lo ha presentato il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani -, ma, in servizio, tutto d’un pezzo”. Nel giorno di arrivo di K1, si è tenuta anche una giornata di formazione con la partecipazione di squadre cinofile arrivate anche da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna nel centro di addestramento dove è in corso la preparazione dell’unità cinofila della Destra Tagliamento.