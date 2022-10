Nuova “medaglia” per Matteo Restivo

Matteo Restivo ha ricevuto il premio “Campione nello sport e nella vita”.

Il nuotatore friulano, in forza al Gruppo Sportivo dei Carabinieri e bronzo agli Europei di Glasgow nei 200 dorso, è stato ospite a Parma in occasione del 5° anniversario della società parmigiana Sport Center Polisportiva e ha portato la sua esperienza di atleta di alto livello che ha saputo conciliare lo studio, con una laurea in Medicina, e lo sport con varie medaglie oltre all’ultima qualificazione olimpica, davanti ad una platea di oltre 300 persone.

“Gli ultimi tre anni non sono stati i più facili di sempre, ne abbiamo risentito tutti e per noi atleti, essere capaci di conciliare vita scolastica con quella sportiva è stato, ancora di più, come scalare una montagna – ha spiegato Restivo -. Con impegno e dedizione però questo è un percorso che può portare solo grandi soddisfazioni. Io mi sono laureato in medicina in 6 anni e spero che la mia storia possa essere da esempio per chiunque voglia intraprendere un percorso studio-sport, che sia o meno ad alti livelli non importa. Del resto lo studio ne giova dallo sport e lo sport ne giova dallo studio per diventare anche persone migliori. A tutti può accadere di incontrare l’insegnante più ostile, a me capitava si lamentassero perché magari arrivavo a scuola con i capelli bagnati; queste piccole difficoltà tra l’altro ti rendono pure più forte”.