I maxischermi per le partite dell’Italia in Friuli.

L’attesa è tanta e sale di ora in ora. Questa sera, alle 21, l’Italia del Commissario tecnico Roberto Mancini affronterà a Monaco di Baviera il temibile Belgio per i quarti di finale dei Campionati Europei di calcio.

Tutta l’Italia si prepara per tifare gli azzurri e, naturalmente, anche il Friuli. Ma dove vedere la partita questa sera in compagnia? A Udine è stato allestito un maxischermo in piazza San Giacomo, ma ci sono anche altre opportunità come quelle offerte dal locale Bowling 71 (all’interno e all’esterno) o dalla Sagra della Trota di Paderno, per citare qualche esempio. Spostandosi di qualche chilometro, il match potrà essere gustato anche allo Spaccio Cospalat di Fontanabona, a Pagnacco.

A Gemona, invece, ci sono diverse opportunità. Una di queste è offerta dal maxischermo in Piazza Garibaldi, l’altra dalla sagra che parte proprio oggi in Aser. A San Daniele, chi si vuole godere la partita può raggiungere viale Kennedy, dove c’è anche il torneo dei bar. A Tolmezzo, invece, niente schermo pubblico, ma sono molti i locali che trasmetteranno Italia-Belgio, come per esempio il cocktail bar “Il Gatto e la volpe”. A Venzone, inoltre, il match si potrà seguire direttamente in piazza, mentre a Tarvisio si potrà scegliere un locale pubblico.

Bar e pub sono pronti ad ammantarsi di azzurro per continuare a coltivare i sogni europei dell’Italia.

