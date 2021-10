I dati sul numero dei non vaccinati nell’Azienda del Friuli centrale.

Sono circa seicento i dipendenti dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ancora non vaccinati. A comunicare i dati sono stati, nei giorni scorsi, i sindacati. Tra questi ci sono sia medici, che infermieri, che dipendenti tecnici e amministrativi.

Una situazione che rischia di avere delle ripercussioni, nei prossimi giorni, sull’operatività degli ambulatori o dei reparti. L’assenza di vaccino, infatti, comporta la sospensione dal lavoro. Una regola che dallo scorso 15 ottobre, con l’obbligo del green pass, è diventata perentoria.

Del caso sono stati interessati, per quanto riguarda i medici e gli infermieri, anche i rispettivi Ordini professionali. È previsto, infatti, per loro, se non vaccinati, anche l’intervento della categoria professionale di appartenenza.

