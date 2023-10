Mercato immobiliare in Fvg: ecco quanto costa comprare casa.

Quanto costa comprare e affittare casa in Fvg: il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia nel terzo trimestre dell’anno mostra prezzi di vendita ancora in crescita (+3%) anche se in maniera più contenuta rispetto ai 12 mesi (+7,5%), mentre i canoni si mantengono stabili (+0,1%) dopo un anno in cui sono cresciuti di oltre 5 punti percentuali. Queste le principali evidenze tratte dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale del Friuli Venezia Giulia ad opera di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence.

Comprare casa in Friuli Venezia Giulia costa, oggi, 1.796 euro al metro quadro di media, mentre per affittarla servono 9,3 euro/mq.

Le principali evidenze di mercato.

Guardando ai principali indicatori di mercato, l’offerta di appartamenti in vendita si contrae di quasi due punti percentuali nell’ultimo trimestre, a un ritmo leggermente inferiore rispetto al dato annuale (-2,7%). Contestualmente, la domanda di immobili in vendita cresce del 1,3%, in controtendenza rispetto al dato annuale che vede invece un calo di quasi 8 punti percentuali.

Il terzo trimestre dell’anno vede invece un deciso accumulo di immobili in locazione, +13,8%, in controtendenza rispetto al dato annuale (-1,9%). La domanda per l’affitto in regione si mantiene comunque di segno più, +6,3%, anche se rallenta rispetto a quanto mostrato nei 12 mesi (+11,5%).

I principali trend di vendita nei territori.

Il territorio di Trieste si conferma il più caro in regione, con la provincia che supera il comune, 3.126 euro/mq e 2.160 euro/mq rispettivamente, anche se è quest’ultimo a crescere di più nel terzo trimestre dell’anno (+3,3% vs. +0,7%). In generale le variazioni sono positive con la provincia di Gorizia al +8,3%. Solo la città di Udine perde l’1,2% nei 3 mesi.

I territori si allineano alla media in regione anche per quanto riguarda il decumulo di stock, con il territorio di Udine a mostrare le contrazioni più significative. Al contrario la provincia di Trieste presenta un accumulo in doppia cifra negli ultimi tre mesi, +12,7%. La domanda si mantiene positiva quasi ovunque, con la sola eccezione della provincia di Gorizia dove cala di quasi 9 punti percentuali.

Affitti

I principali trend delle locazioni in regione.

La provincia di Trieste si conferma il territorio più caro con i suoi 10,7 euro/mq, anche se perde oltre il 13% nel trimestre, ma al secondo posto si piazza la provincia di Gorizia a 9,9 euro/mq. Tuttavia, è la provincia di Pordenone a cresce di più nei tre mesi, +15,5%.

L’offerta di immobili in affitto si mantiene per lo più coerente con il trend regionale, guidato dal +72% del comune di Pordenone. È invece il comune di Gorizia a mostrare il decumulo di stock più significativo, -53,7% nel trimestre.

Per quanto riguarda la domanda, se il territorio di Gorizia mostra un rinnovato interesse nei confronti della possibilità dell’affitto (+53,3% nel comune e +27,4% in provincia), quello di Udine vede un calo consistente nella richiesta di immobili in locazione (-14,1% nel comune e -24,5% in provincia).

Vendita