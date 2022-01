La giornata sulle piste da sci del Friuli con migliaia di turisti.

Giornata da tutto esaurito nelle località turistiche del Friuli. Sono migliaia i visitatori che hanno affollato i poli sciistici, concedendosi appaganti discese sulla neve condite da temperature gradevoli in quota. Una giornata perfetta, dunque, per gli appassionati delle discipline alpine e nordiche.

Moltissimi quelli che hanno raggiunto Tarvisio, dove le code di auto sulla statale 13 non sono mancate. Pienone nei locali tanto a valle quanto in quota, in particolare sul Lussari, letteralmente preso d’assalto. Giornata proficua anche per le attività produttive. Buon riscontro di sciatori anche a Sella Nevea.

Molto bene anche il quadro in Carnia, dove tra Forni di Sopra, Sauris, Sappada e, soprattutto, il polo dello Zoncolan, l’affluenza è stata davvero notevole. Anche qui, nelle varie zone si è registrato qualche disagio alla circolazione visto l’elevato numero di auto che hanno raggiunto le località.

Pur con qualche criticità, insomma, una giornata ottima per i poli dello sci, con un inizio anno davvero di grande impatto.

