Le migliori 10 pizzerie del Friuli per gli utenti di Tripadvisor.

Spesso quando bisogna scegliere un locale per andare a mangiare si fa riferimento alle esperienze degli altri, ecco che Tripadvisor diventa un motore di ricerca d’eccellenza. Questo vale anche per chi è alla ricerca delle migliori pizzerie in tutta la provincia di Udine. Molti infatti sono i locali presenti in Friuli, ma 10 sono quelle che gli utenti di Tripadvisor hanno giudicato essere le migliori.

Le top 10.

La pizzeria che occupa il primo posto è la “Pizzeria Da Renato” a Borgata Fontana di Sappada, valutato come eccellente in modo particolare per la cucina e la qualità prezzo. A seguire si trova “Pizzeria Al Platano“, in via Mangilli di Talmassons, dove anche in questo caso i clienti hanno apprezzato i piatti e il rapporto tra la qualità e i costi. Il terzo posto è occupato dalla “Pizzeria Ristorante Ti Spiazza” a Borgata Palù di Sappada. I punteggi sono stati molto alti per diversi aspetti del locale: la cucina, il servizio e l’atmosfera. In quarta posizione abbiamo “La Lanterna“, in via Roma a San Giorgio di Nogaro. Del ristorante, che oltre alla pizza propone anche specialità di pesce, sono piaciuti molto l’atmosfera, il rapporto qualità prezzo, il servizio e la cucina. Quinta classificata è invece la “Antica Aquileia Ristorante Pizzeria“, che si trova in via Bertrando De S. Genies ad Aquileia. Per questo locale punteggi molto alti hanno ricevuto la cucina, il servizio e il rapporto qualità prezzo.

Nella seconda parte della classifica, in sesta posizione, c’è “All’Opera Ristorante Pizzeria Bar” in via Cividale a Udine, che ha ottenuto un buon punteggio per tutte le variabili, quindi cucina, servizio, qualità prezzo e atmosfera. Settimo è “L’Altro Gusto Ristorante Pizzeria Bar” di via Armando Diaz a Tarvisio. Questo locale è ritenuto dai clienti un’eccellenza in modo particolare per la cucina. Segue alla ottava posizione la “Pizzeria Biffi” in via Poscolle di Udine e per il quale il servizio è stato definito tra i migliori. Penultimo è il “Ristorante Agli Angeli” di via Lignano Sabbiadoro a Latisana. I clienti segnalano questo locale in modo particolare per la cucina, il servizio e il rapporto qualità prezzo. A chiudere la classifica dei top 10 c’è il “Ristorante Pizzeria Vesuvio” in Largo delle Grazie di Udine. Di questo ristorante sono piaciuti la cucina, il servizio e il rapporto qualità prezzo.

