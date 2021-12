La classifica dei migliori pub e bar in provincia di Udine.

Per socializzare bar e pub sono i posti migliori e per questo motivo è importante scegliere con particolare attenzione dove andare. Ecco che diventano preziose le recensioni online sui diversi locali della zona. Anche per la provincia di Udine, Tripadvisor ha realizzato una classifica per quelli che sono i migliori bar e i pub.

I migliori 10.

Al primo posto nella classifica troviamo “L’Emporio“, in via Udine sulla via Centrale dello Shopping di Lignano Sabbiadoro. Il locale è infatti punta d’eccellenza per la cucina che offre ai clienti. Al secondo posto si trova “Buco Burger & Cocktail“, di via Antonio Bardelli a Martignacco, amato specialmente per il servizio e la cucina. Al terzo posto secondo i clienti Tripadvisor c’è “Brasserie“, in via Roma a Tricesimo. Gli elementi preferiti sono il servizio, l’atmosfera, il rapporto qualità prezzo e la cucina. Quarto nella classifica è “The Black Stuff” in via Gorghi di Udine. Per questo locale il punteggio massimo è stato raggiunto nell’atmosfera che si respira, ottimi risultati anche per la cucina. Quinta posizione per “La Buca Del Castello Udine” di vicolo Sottomonte a Udine. I clienti hanno espresso parere molto positivo per la cucina, il servizio, il rapporto qualità prezzo e l’atmosfera.

Nella seconda metà della top 10, troviamo in posizione n.5 “Yardie“, che si trova in via Pier Paolo Pasolini di Pradamano. Punte d’eccellenza in questo locale sono il servizio e la cucina. Sesto posto, invece, per il “New Bomber Sant’Andrat” di via Camillo Benso Conte di Cavour a Talmassons, che i clienti hanno considerato luogo eccellente. Settima posizione per “Bar Caffe Nuovo da Marika” di Piazza Venezia a Villa Santina, anche in questo caso tra i migliori di Tripadvisor. Ottavo posto occupato da “Public House“, in via Piemonte a Udine, amato per la cucina, il rapporto qualità prezzo e il servizio. Decima e ultima posizione per “Old West birreria steak house” di via Vittorio Veneto a Povoletto. Per questo locale i clienti hanno espresso il loro giudizio positivo in merito alla cucina, al servizio e sopratutto all’atmosfera.

(Visited 292 times, 292 visits today)