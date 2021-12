La morte di Sara, 13 anni, di Pravisdomini.

La chiamavano “la bimba farfalla”. La sua rara malattia, la Epidermolisi bollosa distrofica, rendeva la sua pelle fragile come, appunto, le ali di un lepidottero. Oggi la piccola Sara Alibegovic, soli 13 anni, si è arresa.

Abitava a Pravisdomini e si è spenta questa mattina nell’ospedale di Pordenone, attorniata dai familiari che la amavano e l’hanno sempre sostenuta nella sua battaglia. Per raccontarla, e raccontarsi, era stata aperta una pagina sui social, “Amici di Sara – Farfajla” e proprio qui, oggi, è stata data la tragica notizia.

A salutarla, con un toccante messaggio sui social, sono stati mamma, papà e il suo adorato Max. “Abbiamo vissuto 13 anni incredibili con te. Ci hai insegnato cosa vuol dire il vero senso della vita – si legge nel messaggio -. La nostra guerriera, la nostra roccia che non molla mai! Hai lasciato una scia di amore che non finirà mai! Chiunque ti abbia conosciuta non poteva non ricordarsi di te e della forza che avevi nel lottare, sempre con un sorriso sulla labbra. Oggi sei finalmente guarita. Riposa Angelo nostro. Sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Ti vogliamo un mondo di bene”.

Sara era ben conosciuta anche oltre i confini di Pravisdomini e della Destra Tagliamento e la notizia della sua scomparsa ha lasciato nel dolore l’intero Friuli e non soltanto.

