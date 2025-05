Operaio morto alla cartiera di Ovaro: chi è la vittima e cosa è successo

Paolo Straulino aveva 50 anni.

E’ Paolo Straulino, operaio 50enne di Sutrio, la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri sera alla Rdm di Ovaro. L’uomo è stato travolto da un mezzo per la movimentazione delle merci mentre cercava di rimuovere una rotoballa di carta caduta da un’altra pala meccanica. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: è deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del Sores Fvg.

Cosa è successo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23. Secondo una prima ricostruzione, Straulino stava spostando una rotolo di carta caduto quando è stato investito da un mezzo per la movimentazione delle merci condotto da un collega di 54 anni residente a Forni Avoltri. Dopo l’accaduto, l’uomo alla guida del mezzo si è allontanato in stato confusionale ed è stato rintracciato poco prima della mezzanotte, in evidente stato di shock.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dell’Azienda sanitaria, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’eventuale presenza di irregolarità nei protocolli di sicurezza. L’area dell’incidente è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Udine.

Chi è Paolo Straulino

Paolo Straulino lascia due fratelli e una sorella. Viveva con il fratello gemello a Sutrio. Era un uomo riservato, un grande lavoratore e uno sportivo appassionato. Grande appassionato di funghi, amava le escursioni nei boschi della Carnia. In passato era stato anche campione regionale dei 3.000 metri piani.

Il cordoglio dell’azienda.

RDM Group è profondamente colpita dall’incidente avvenuto la scorsa notte presso lo Stabilimento di Ovaro.



Esprime quindi il più sentito cordoglio per la perdita di Paolo Straulino e si stringe intorno alla sua Famiglia in questo triste momento.



Anche in questa giornata di dolore, il Gruppo RDM sottolinea e ribadisce il proprio convinto impegno in tema di sicurezza. Sono già in corso tutte le analisi interne per capire la dinamica dell’incidente.