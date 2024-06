Torna Musica in Villa nel Medio Friuli.

Il Progetto Integrato Cultura (Pic) del Medio Friuli compie 30 anni e, per questo prestigioso anniversario, adottando lo slogan “Radicati nel Futuro”, ha scelto di legare Musica in Villa 2024 agli alberi: presenze naturali ed organismi viventi per fortuna ancora diffusi nel Medio e Basso Friuli, tanto da caratterizzarne il territorio e le sedi che negli anni hanno accolto la manifestazione, che per l’occasione rappresentano anche un percorso lungo tre decenni.

Le radici, infatti, sono le comunità che hanno dato vita ed alimentano la convenzione aggregativa, il tronco lo sviluppo ed arricchimento nel tempo mentre i rami che si protendono verso il cielo il futuro. Gli alberi saranno quindi i coprotagonisti della 24ma edizione della manifestazione, realizzata con il sostegno della Fondazione Friuli e di Banca360 Credito Cooperativo FVG e in collaborazione con l’Associazione CamminiAmo di Castions di Strada, l’Associazione La Marculine di Talmassons e l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, e proprio per questo molti degli appuntamenti si apriranno con la presentazione di questi verdi giganti della memoria a cura di un esperto/tree climber professionista o saranno preceduti da itinerari di scoperta a cura di appassionati storici/naturalistici e guide certificate.

Compito dei musicisti/artisti sarà invece quello di creare un legame fra alberi, luoghi e pubblico partecipante grazie ai repertori ideati e/o scelti per i 18 concerti che si svilupperanno dal 4 luglio al 31 agosto 2024 nei 17 Comuni aderenti al P.I.C. del Medio Friuli. 17 Comuni perché questo 30mo anniversario ha coinciso anche con l’allargamento (da 15 a 17) della convenzione aggregativa che, da gennaio, accoglie anche i Comuni di Palazzolo dello Stella e Pocenia.

E se nel 2019, per il 25mo di costituzione del P.I.C. del Medio Friuli, Musica in Villa ha donato al suo pubblico 800 tra alberi ed arbusti da mettere a dimora, questa volta saranno invece i Comuni stessi a piantumare: in autunno, infatti, le Amministrazione Comunali riceveranno dal Vivaio Regionale Pascul 3 piante ciascuna, una per ogni anno di vita del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, per dar origine a quello che vuole essere un immaginario esteso boschetto ad ulteriore tutela del territorio ed un elemento di unione e condivisione.

Il programma.

Musica in Villa si aprirà il 4 luglio con il concerto di Tommaso “Piotta” Zanello, noto rapper e produttore romano di origine friulana, che approda a Ariis di Rivignano Teor (Villa Ottelio Savorgnan) con il suo Dieci e L’Ode Tour per proseguire poi domenica 7 con il pianoforte di Luca Ciut a Lestizza (Maleote) e la fisarmonica di Paolo Forte l’11 luglio al Castelliere di Savalons di Mereto di Tomba.

Il 13 luglio (con eventuale recupero data il 14), Villa Mangilli ospita Gli archi del Friuli e del Veneto mentre il duo Coen – Trabelsi si esibirà presso il colle di San Leonardo a Variano di Basiliano il 19. Il 21 luglio sarà la volta del terzo appuntamento con il progetto beethoveniano di Matteo Andri a Flaibano (Chiesetta di San Giovanni in Sottoselva) mentre il 26, nei Prâts dal Var a Varmo, Alessandro “Asso” Stefana presenta l’omonimo lavoro discografico appena uscito.

Luglio si concluderà con il Lorena Favot Quartet a Castions di Strada (parco scuola dell’infanzia Italia) il 28 luglio e con il duo Carlutti – Mussutto a Camino al Tagliamento (parco Via Chiesa) la sera del 30. Agosto si aprirà con un omaggio a Puccini a cura de I Virtuosi di Aquileia nel cortile d’onore di Villa Manin di Passariano di Codroipo (1 agosto) per proseguire il 3 con l’Orchestra d’Archi Blanc e Stefano Montello a Palazzolo dello Stella (Porticciolo), il Quintetto Ghirardini presso l’Area Rolaz a Muzzana del Turgnano ed il duo Michelini – Chiarandini nel parco di Villa Colloredo Venier a Sterpo di Bertiolo l’11 agosto.

Elsa Martin sarà ospite invece presso l’Ancona di Santa Sabata a Fraforeano di Ronchis il 18 agosto, Mauro Ottolini Trio il 22 al Mulino Braida a Flambro di Talmassons mentre presso l’Azienda Vitivinicola Paradiis a Paradiso di Pocenia il 25 agosto verrà presentato il progetto Cûr di Veri. Il 29 agosto Le Pics Ensemble si esibiranno a Sedegliano (Chiesetta della Madonna del Rosario) mentre il 31 agosto Görzæ Quartetto di Confine chiuderà Musica in Villa in Villa Conti di Varmo a Mortegliano.