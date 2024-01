Le fuoriclasse azzurre dello sci scelgono il monte Zoncolan

La squadra italiana femminile sceglie lo Zoncolan per preparare la prossima tappa della Coppa del Mondo.

Da mercoledì 3 gennaio la pista 1 del Monte Zoncolan sarà a disposizione delle gigantiste e slalomiste della squadra italiana femminile di sci alpino che ha scelto il Friuli Venezia Giulia per preparare al meglio la prossima tappa di Coppa del Mondo di Kranjska Gora, in Slovenia dove, il 6 e 7 gennaio si disputeranno un gigante e uno slalom.

Nel team azzurro è annunciata la presenza di Federica Brignone (valdostana, vincitrice della Coppa del Mondo 2020, l’italiana più vincente di sempre con 24 vittorie e 62 podi in carriera senza contare le medaglie mondiali e olimpiche) e Marta Bassino (piemontese, campionessa del mondo nello slalom parallelo Cortina 2021 e nel supergigante Courchevel/Meribel 2023 e vincitrice della Coppa del Mondo di gigante nel 2021). A completare la squadra nazionale, la tarvisiana Lara Della Mea (vincitrice dello slalom di Coppa Europa a Mayrhofen, in Austria, all’inizio di dicembre 2023 e reduce da una bella prestazione nel gigante di Coppa del Mondo di Lienz, in Austria, dove ha chiuso al 29° posto. Nel suo palmares anche un bronzo mondiale nel team event in Svezia nel 2019), Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Laura Pirovano e altre giovani promettenti.

Le azzurre si alleneranno il 3 e 4 gennaio e mercoledì 3 gennaio PromoTurismoFVG organizzerà un “Welcome Event”, dedicato alle campionesse dello sci, nell’area esterna dell’hotel Enzo Moro (località Monte Zoncolan, Sutrio), alle 11.30, al termine della sessione di training delle atlete. Con la squadra italiana ci saranno anche le sciatrici del team svedese che ha scelto sempre lo Zoncolan e il Friuli Venezia Giulia come sede di ritiri e allenamenti fino alle olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Anche Tarvisio e Sella Nevea nella prima settimana del 2024 (3-5 gennaio) ospiteranno alcune squadre nazionali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile per una serie di allenamenti dedicati allo slalom. Le specialiste dei pali stretti dei team Italia, Croazia, Francia e Slovenia saranno impegnate nella parte alta del Lussari, sulla “Cappia” e lungo i tracciati più “tecnici” di Sella Nevea. Il programma degli allenamenti potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteo.