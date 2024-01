Omicidio a Udine dopo la violenta lite: chi è la vittima

La vittima si chiamava Ezechiele Mendoza Gutierrez.

E’ Ezechiele Mendoza Gutierrez, 31enne di origine dominicana, la vittima dell’omicidio avvenuto questa mattina a Udine al termine di una festa di Capodanno nella zona del Laghetto Alcione in via dei Prati.

Tutto è successo intorno alle 8 del mattino quando il giovane, al culmine di una violenta lite, è stato colpito da un connazionale al collo con un coccio di bottiglia. I soccorsi sono stati immediatamente attivati, con un’ambulanza giunta sul luogo dell’aggressione. Gli operatori sanitari hanno trasportato il 31enne all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma purtroppo le ferite erano così gravi che la vittima è deceduta sul posto.

Classe 1992 e residente a Campoformido, lascia la comunità locale in uno stato di shock. La notizia della sua morte ha scosso amici e parenti, che ancora faticano a comprendere l’assurdità e la brutalità di quanto accaduto durante la notte di festa. La procura di Udine ha preso in carico le indagini sull’omicidio, e la pm Elisa Calligaris coordina gli sforzi per fare luce su quanto accaduto. Al momento, vige il massimo riserbo su ulteriori dettagli legati alla morte di Ezechiele e sugli sviluppi delle indagini in corso.