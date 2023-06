L’allarme dell’Ordine dei medici di Udine sul caro affitti.

Il tema del caro affitti per gli studenti universitari tocca ormai molte città, tra cui anche quelle del Friuli Venezia Giulia. Ma si tratta di un problema che non si ferma agli universitari.

“Il caro affitti riguarda anche i giovani medici – afferma del presidente dell’Ordine dei Medici di Udine, Gian Luigi Tiberio – e questo può disincentivare chi, ad esempio, si avvia alla professione e deve affrontare già altri costi come l’apertura di un ambulatorio. Il nostro auspicio – prosegue Tiberio –, è che le istituzioni prendano in considerazione questa problematica, perché si rischia di lasciare scoperte alcune zone, soprattutto quelle più disagiate”.

Basti pensare alle zone montane, dove già i medici si fanno carico delle spese di spostamenti per coprire diversi ambulatori. “Già sappiamo – precisa il presidente – che si tratta di aree che non rappresentano la prima scelta dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale. Dare loro la possibilità di affittare una casa o un appartamento a costi contenuti può rappresentare un ulteriore incentivo“.

Il problema tocca anche la città di Udine e non riguarda solo i medici di medicina generale, ma anche gli specializzandi che scelgono un ospedale friulano per portare a termine il loro percorso formativo: “Anche per loro il caro affitti è diventato un problema che non si può trascurare. Già allo stato attuale – conclude Tiberio – continuiamo ad assistere alla fuga dei medici. Non vorrei che questo ulteriore problema del caro affitti peggiori ancora di più questa situazione. Siamo pronti a confrontarci con le istituzioni cittadine per cercare di trovare una soluzione”.