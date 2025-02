Arrivano 55 nuovi carabinieri per potenziare la sicurezza in Friuli

Rinforzi per il Comando provinciale dei carabinieri di Udine.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine annuncia l’arrivo di 55 nuovi militari, un significativo potenziamento del dispositivo di sicurezza territoriale messo in atto dall’Arma. Questi rinforzi rappresentano un contributo essenziale per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza in una provincia caratterizzata da un’ampia estensione geografica e da esigenze di tutela diversificate.

I nuovi carabinieri saranno distribuiti nelle varie Stazioni dislocate sul territorio, assicurando una presenza capillare, dalla città di Udine alle zone montane più isolate, dalle località turistiche stagionali alle aree industriali e commerciali. Il loro impiego consentirà di intensificare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, rafforzando al contempo la vicinanza alle comunità locali e il dialogo con i cittadini.

L’arrivo di queste nuove risorse evidenzia l’impegno dell’Arma nel garantire un servizio efficiente e in linea con le necessità della popolazione. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei residenti dell’intera provincia di Udine, rispondendo con tempestività alle richieste di protezione e vigilanza provenienti dal territorio.